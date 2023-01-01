В Перми обустроят экопарк «Егошихинская долина» Срок окончания работ – ноябрь 2024 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми в рамках проекта «Зелёное кольцо» обустроят экопарк «Егошихинская долина». Уже заключён соответствующий муниципальный контракт. Об этом сообщили в администрация Перми.

В экопарке будут оборудованы пешеходные экологические тропы с деревянным и металлическим настилом, смотровые площадки и визит-центры с лекторием и детскими мастерскими.

Всего в долине Егошихи запланировано обустройство трёх участков экопарка. Участок вблизи устья реки позволит обеспечить для жителей пешеходную доступность к культурно-креативному кластеру «Завод Шпагина» в историческом центре города. По тропе Мурчисона можно будет дойти до обнажений медистых песчаников пермского периода и музея современного искусства «PERMM».

Обустроенный участок в районе Средней дамбы будет выполнять рекреационную и образовательную функцию. На данной территории появится визит-центр с лекторием и кафе, зона для мастер-классов, детские площадки, беседки. По склону предусмотрены удобные спуски, через Егошиху будет проложен новый мостик.

Участок «Красные Казармы» будет выполнять функцию рекреационного и спортивно-оздоровительного пространства для нового большого жилого микрорайона. На данной территории запланировано обустроить визит-центр, площадку для йоги, воркаут-площадку, детскую зону, место отдыха с подходом к воде и экотропу.

Срок окончания работ — ноябрь 2024 года. В 2023 году планируется отремонтировать первый участок, примыкающий к «Заводу Шпагина» и Егошихинскому культурно-мемориальному парку.

Подрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ стало ООО «ВИАЛ групп». Компания имеет положительный опыт выполнения аналогичных работ. Контролировать ход работ будет технический совет с участием представителей заказчика, проектной организации, подрядчика и общественности.

Администрация Перми

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