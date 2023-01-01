Алёна Бронникова Актёр Алексей Чадов оценил обновлённую набережную Перми В Прикамье он находится на время съёмок «Культурной комедии» Поделиться Твитнуть

Фото с личной страницы Алексея Чадова "ВКонтакте"

Вечером 1 июня актёр Алексей Чадов прогулялся по отреставрированной набережной Перми, сфотографировался на фоне арт-объекта «Счастье не за горами» и опубликовал фото в соцсетях.

«А какая набережная в Перми!.. Нравится мне тут! И очень много молодых людей», — написал актёр.

В Перми проходят съёмки художественного фильма «Культурная комедия», где принимает участие Алексей Чадов. Вечером 16 мая в его социальных сетях появилась запись: «Спешу сообщить, что принял предложение вступить в должность советника губернатора Пермского края, и теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе! Спасибо губернатору Пермского края Махонину Дмитрию Николаевичу!».

Как выяснил тогда «Новый компаньон», Чадов станет советником только на экране. Речь идёт о фильме «Культурная комедия», продюсером которого является пермский кавээнщик Гавриил Гордеев. Ставит фильм режиссёр Владимир Котт. Герой Чадова — чиновник, который решил разбогатеть на почве культурной политики.

Позднее Чадов сам признался, что речь идёт о съёмках фильма. Актёр уточнил, что картина повествует о том, как сила искусства способна проникнуть в душу самого прожжённого прагматика.

Съёмки фильма начались с массовой сцены 25 мая в центре Перми у Мемориала добровольческому танковому корпусу. В съёмках приняли участие герои фильма, Пермский губернский оркестр, в массовке мог поучаствовать любой желающий. Премьера «Культурной комедии» планируется на 2023 год.

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