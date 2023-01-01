В центре Перми 25 мая начались съёмки фильма «Культурная комедия» Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

В центре Перми у Мемориала добровольческому танковому корпусу на ул. Сибирской 25 мая прошли съёмки массовой сцены фильма «Культурная комедия». В съёмках приняли участие герои фильма, Пермский губернский оркестр, в массовке мог поучаствовать любой желающий.

Всероссийское промо картине, которая только начала сниматься, создал исполнитель главной роли актёр Алексей Чадов. Вечером 16 мая в его социальных сетях появилась запись: «Спешу сообщить, что принял предложение вступить в должность советника губернатора Пермского края и теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе! Спасибо губернатору Пермского края Махонину Дмитрию Николаевичу!».

Как выяснил тогда «Новый компаньон», Чадов станет советником только на экране. Речь идёт о съёмках художественного фильма «Культурная комедия», продюсером которого является пермский кавээнщик Гавриил Гордеев. Ставит фильм режиссёр Владимир Котт.

Герой Чадова — чиновник, который решил разбогатеть на почве культурной политики.

Позднее Чадов сам признался, что речь идёт о съёмках фильма. Актёр уточнил, что картина повествует о том, как сила искусства способна проникнуть в душу самого прожжённого прагматика.

Премьера «Культурной комедии» планируется на 2023 год.

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