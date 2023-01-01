Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Актёр Алексей Чадов станет советником пермского губернатора
…Но только на экране
Вечером 16 мая в социальных сетях актёра Алексея Чадова появилась запись: «Спешу сообщить, что принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края и теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе! Спасибо губернатору Пермского края Махонину Дмитрию Николаевичу!»
В ответ на официальные запросы пресс-служба правительства Пермского края, министерства культуры и Центра развития кинопроизводства отвечала торжественное «Без комментариев», но интрига прожила недолго: Чадов станет советником только на экране. Речь идёт о съёмках художественного фильма «Культурная комедия», продюсером которого является старый пермский кавээнщик Гавриил Гордеев. Ставит фильм режиссёр Владимир Котт.
Герой Чадова — коррумпированный чиновник, который решил разбогатеть на почве культурной политики. Очень пермская тема.
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