Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Актёр Алексей Чадов станет советником пермского губернатора …Но только на экране Поделиться Твитнуть

Алексей Чадов / фото: pulse.mail.ru

Вечером 16 мая в социальных сетях актёра Алексея Чадова появилась запись: «Спешу сообщить, что принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края и теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе! Спасибо губернатору Пермского края Махонину Дмитрию Николаевичу!»

В ответ на официальные запросы пресс-служба правительства Пермского края, министерства культуры и Центра развития кинопроизводства отвечала торжественное «Без комментариев», но интрига прожила недолго: Чадов станет советником только на экране. Речь идёт о съёмках художественного фильма «Культурная комедия», продюсером которого является старый пермский кавээнщик Гавриил Гордеев. Ставит фильм режиссёр Владимир Котт.

Герой Чадова — коррумпированный чиновник, который решил разбогатеть на почве культурной политики. Очень пермская тема.

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