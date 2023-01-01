Актёр Алексей Чадов сам опроверг назначение советником губернатора Пермского края Он признался, что своим постом в соцсетях многих напугал Поделиться Твитнуть

Алексей Чадов / фото: pulse.mail.ru

Актёр Алексей Чадов на своей странице в соцсетях сам опроверг своё же заявление о назначении советником губернатора Пермского края по культуре.

В посте он отметил, что напугал многих своим сообщением о решении стать чиновником. Артист пояснил, что имел в виду роль в кинокартине, а не настоящую должность: «Просто я очень вжился в свою новую роль в фильме «Культурная комедия», где играю чиновника, живущего и работающего в Пермском крае».

Напомним, вечером 16 мая в социальных сетях актёра Алексея Чадова появилась запись: «Спешу сообщить, что принял предложение вступить в должность советника губернатора Пермского края и теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе! Спасибо губернатору Пермского края Махонину Дмитрию Николаевичу!».

Как в тот же день выяснил «Новый компаньон», Чадов станет советником только на экране, ведь речь идёт только о съёмках художественного фильма, продюсером которого является старый пермский кавээнщик Гавриил Гордеев.

Герой Чадова — чиновник, который решил разбогатеть на почве культурной политики.

Как уточнил позднее Алексей Чадов, фильм рассказывает о том, как сила искусства способна проникнуть в душу самого прожжённого прагматика. Премьера картины, съёмки которой проходят в том числе и в Перми, состоится в 2023 году.

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