Алёна Бронникова Проект фасадов лечебно-диагностического центра на Пушкина рассмотрят до конца 2023 года Здание находится в центре Перми и является масштабным инвестпроектом Поделиться Твитнуть

фото: презентация «ЭКСО Проперти»

Новый проект фасадов планируемого в центре Перми здания лечебно-диагностического центра по восстановлению волос планируется согласовать до конца 2023 года. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа 31 мая.

Компания «ЭКСО Проперти» разработала проект строительства двухэтажного медицинского центра до 2026 года на участке по ул. Пушкина, 30 в Свердловском районе. Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Прикамье 24 мая присвоил ему статус приоритетного.

Комиссия по ПЗЗ рассмотрела заявление об установлении на прилегающей к рассматриваемому земельному участку территории специальной зоны учреждений здравоохранения — ЦС-1. Во время обсуждения первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры Перми Дмитрий Лапшин обратил внимание на необходимость изменения внешнего вида фасадов здания. Его поддержали коллеги, сравнив внешний вид планируемого медцентра с ангаром и центром похоронно-ритуальных услуг.

«Требуются новые фасады, эти не устраивают практически всех. Процесс непростой. Мы с заинтересованными лицами уже переговорили, они готовы работать, перерабатывать фасадные решения и затем представить проект комиссии. Есть положительные движения, они готовы их принять», — заявил чиновник.

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова отметила, что очень важно внести изменения во внешний облик здания. Оно находится в центре Перми и является масштабным инвестиционным проектом. Этот вопрос решили вынести на отдельное согласование.

Проект будет выполнен в соответствии со всеми требованиями по сохранению объектов культурного наследия. «ЭКСО Проперти» берёт на себя обязательства по ремонту фасадов на центральных улицах Перми на сумму не менее 4 млн руб. в 2023 году в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта.

Кроме участка по ул. Пушкина, 30 площадью 769 кв. м, под строительство медицинского центра планируется задействовать участки по ул. Пушкина, 30а (504 кв. м) и 32 (916 кв. м). Инвестиции в этот проект составят 80 млн руб.





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