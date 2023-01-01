Алёна Бронникова
В центре Перми планируется строительство лечебно-диагностического центра за 80 млн рублей
Рассматривается участок на ул. Пушкина, 30
Инвестиционная компания ООО «ЭКСО Проперти», одним из владельцев которой является депутат гордумы Даниил Морозов, планирует построить в центре Перми на ул. Пушкина, 30 лечебно-диагностический центр за 80 млн руб. Закончить работы планируется к 2026 году, а затем передать здание в аренду иногородней клинике мозга.
Вопрос реализации проекта был рассмотрен 10 мая на совете по улучшению инвестиционного климата при главе Перми, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Было решено присвоить поекту статус приоритетного, что позволит инициаторам получить землю в аренду без торгов.
Кроме участка по ул. Пушкина, 30 площадью 769 кв. м, под двухэтажный медицинский центр планируется задействовать участки по ул. Пушкина, 30а (504 кв. м) и 32 (916 кв. м). Эти территории принадлежат владельцу ООО «ЭКСО Проперти» Даниилу Морозову и предпринимателю Максиму Трубникову. Окончательное решение будет принимать краевой совещательный орган.
На совете по улучшению инвестклимата 10 мая были рассмотрены проекты строительства планетария на эспланаде и спортивного манежа в Индустриальном районе. Проектам присвоен статус приоритетных, инициатором является ООО «Галатэя».
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