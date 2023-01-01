Алёна Бронникова В центре Перми планируется строительство лечебно-диагностического центра за 80 млн рублей Рассматривается участок на ул. Пушкина, 30 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инвестиционная компания ООО «ЭКСО Проперти», одним из владельцев которой является депутат гордумы Даниил Морозов, планирует построить в центре Перми на ул. Пушкина, 30 лечебно-диагностический центр за 80 млн руб. Закончить работы планируется к 2026 году, а затем передать здание в аренду иногородней клинике мозга.

Вопрос реализации проекта был рассмотрен 10 мая на совете по улучшению инвестиционного климата при главе Перми, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Было решено присвоить поекту статус приоритетного, что позволит инициаторам получить землю в аренду без торгов.

Кроме участка по ул. Пушкина, 30 площадью 769 кв. м, под двухэтажный медицинский центр планируется задействовать участки по ул. Пушкина, 30а (504 кв. м) и 32 (916 кв. м). Эти территории принадлежат владельцу ООО «ЭКСО Проперти» Даниилу Морозову и предпринимателю Максиму Трубникову. Окончательное решение будет принимать краевой совещательный орган.

На совете по улучшению инвестклимата 10 мая были рассмотрены проекты строительства планетария на эспланаде и спортивного манежа в Индустриальном районе. Проектам присвоен статус приоритетных, инициатором является ООО «Галатэя».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.