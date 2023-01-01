Елена Синица В центре Перми могут построить новый лечебно-диагностический центр Инвестиции в этот проект оцениваются в 80 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: презентация «ЭКСО Проперти»

В среду, 24 мая, состоялось заседание совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. В рамках заседания нескольким проектам присвоили статус приоритетных.

Так, компания ООО «ЭКСО Проперти» представила проект, предполагающий строительство здания лечебно-диагностического центра в Свердловском районе Перми (ул. Пушкина, 30). Инвестиции в этот проект оцениваются в 80 млн руб., а реализовать его планируется в 2023-2026 годах.

Запланировано строительство 2-этажного здания лечебно-диагностического центра. Проект будет выполнен в соответствии со всеми требованиями по сохранению объектов культурного наследия.

Также в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта компания берет на себя обязательства по ремонту фасадов на центральных улицах Перми на сумму не менее 4 млн руб. в 2023 году.

Для реализации строительства компания попросила у региона земельные участки в аренду без проведения торгов, а также административную поддержку проекта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.