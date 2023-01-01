Максим Артамонов Пассажирка самолета Сургут—Москва, из-за которой он резко сел в Перми, задержан на пять суток Женщина привлечена к ответственности за употребление наркотиков Поделиться Твитнуть

фото предоставлены Пермским линейным отделом МВД России на транспорте

Транспортная полиция Перми привлекла к ответственности двух пассажирок самолёта, который 22 мая следовал из Сургута в Москву, но был вынужден совершить экстренную посадку в пермском аэропорту. Причиной стало состояние двух женщин, 1993 и 2000 г.р., находившихся под наркотиками. Об этом сообщили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.

В полиции пояснили, что одну из женщин бригада скорой помощи госпитализировала в реанимационное отделение местного наркологического диспансера. Благодаря оперативному вмешательству, медикам удалось привести в чувство 23-летнюю девушку. Как выяснилось, причиной её состояния стал приём сильнодействующего синтетического вещества, оборот которого попадает под действие уголовного законодательства РФ.

Следы этого же препарата обнаружилось в крови 30-летней женщины, которую сразу же после приземления доставили в линейный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Осмотрев ручную кладь женщин, сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Пермского линейного отдела обнаружили в сумке одной из них два небольших пузырька с прозрачной жидкостью внутри. Как выяснилось, это была 15-процентная концентрация 1,4-бутандиола, что является запрещённым веществом.

По словам женщин, наркотики они приняли в Сургуте незадолго до взлёта самолёта. В итоге в отношении пассажирок были составлены протоколы за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

По решению суда младшей из них был назначен арест на 5 суток, а её подруге — штраф 4 тыс. руб.

Напомним, 22 мая Boeing авиакомпании Utair, следовавший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку в Перми. Сообщалось, что причиной стало ухудшение самочувствия одной пассажирки.

Женщину в сопровождении реанимации доставили в пермскую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Позже она выписалась из больницы в удовлетворительном состоянии.

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