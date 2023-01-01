Самолёт, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и экстренно сел в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажирский Boeing авиакомпании Utair, следовавший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Информация поступила от экипажа спустя около часа после начала полёта.

Лайнер в 19:41 местного времени приземлился в Большом Савино, прокомментировали инцидент в пресс-службе пермского аэропорта.

Там добавили, что причиной внеплановой посадки самолёта стало ухудшение самочувствия пассажира. На данный момент ему оказывается первая медицинская помощь.

«По состоянию здоровья пассажира, а также о времени вылета рейса UT 296 в Москву будет объявлено дополнительно», — отметили в ведомстве.

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