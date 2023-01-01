Пассажирка рейса Сургут—Москва выписалась из пермской клиники
Туда она попала после употребления наркотиков
Пассажирка рейса Сургут—Москва, которая была экстренно госпитализирована в пермскую больницу, покинула лечебное учреждение. Женщина выписана в удовлетворительном состоянии. Об этом «Новому компаньону» рассказали в минздраве Прикамья.
Напомним, 22 мая Boeing авиакомпании Utair, следовавший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку в Перми. Причиной стало ухудшение самочувствия одной пассажирки.
Женщину в сопровождении реанимации доставили в пермскую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
Как сообщили «Новому компаньону» в Пермском ЛО МВД России на транспорте, пассажирка почувствовала себя плохо после приёма наркотических средств в аэропорту Сургута.
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