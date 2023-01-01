Пассажирка авиарейса Сургут—Москва госпитализирована в пермскую больницу В аэропорту Перми запросивший экстренную посадку самолёт провёл менее двух часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт рейса UT 296 авиакомпании UTair, совершивший незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино 22 мая, вылетел в Москву в тот же вечер в 21:20 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Всего в аэропорту Перми самолёт, летевший из Сургута, провёл 1 час 40 минут.

Экстренную посадку экипаж «Боинга» запросил из-за плохого самочувствия одной пассажирки.

Её в сопровождении реанимации доставили в городскую больницу. Как сообщили «Новому компаньону» в минздраве региона, пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Это всё, что мы можем сказать сейчас», — добавили в ведомстве.

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