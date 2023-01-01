Спасатели в Пермском крае достали со дна пруда тело утонувшего мужчины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 28 мая, на Федуловском пруду в селе Сосновка Ординского муниципального округа Пермского края завершилась поисковая операция утонувшего мужчины. Пятеро спасателей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций достали со дна водоёма его тело. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Напомним, о ЧП в Сосновке стало известно 26 мая. Однако в тот день достать тело жителя 1965 г.р. не удалось. Работы продолжились сегодня.

Напомним, 25 мая в Кудымкарском муниципальном округе во время купания в одном из водоёмов погиб пятилетний мальчик.

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