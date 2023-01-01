В Ординском округе Прикамья в пруду утонул мужчина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зарегистрирован ещё один несчастный случай на воде. 26 мая на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского округа поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС Ординского МО с просьбой провести поиски мужчины 1965 г.р. в акватории Федуловского пруда.

На место выехала водолазная группа, специалисты провели поиски с использованием водолазного снаряжения, однако тело обнаружить пока не удалось. Поиски 28 мая будут продолжены.

Напомним, 25 мая в Кудымкарском муниципальном округе во время купания в одном из водоёмов погиб пятилетний мальчик.





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