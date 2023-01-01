Максим Артамонов В Пермском крае во время купания утонул пятилетний ребёнок Следователи проводят проверку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю

В Кудымкарском муниципальном округе погиб пятилетний мальчик, который купался в одном из водоёмов. По факту гибели ребёнка Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю начал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По предварительным данным, вечером 25 мая мальчик остался без присмотра взрослых, ушёл с детской площадки и направился к водоёму. Во время купания он не смог самостоятельно выбраться из воды и утонул.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас проводятся необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В ведомстве напоминают о том, что нельзя оставлять детей одних без присмотра.Дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от нее.

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в такую ситуацию, обращайтесь за помощью с мобильного телефона в «Службу спасения» — 112, сообщили в СК.

Кроме того, работает горячая линия «Ребёнок в опасности»: 8-(342)-268-00-06 или короткий номер 123 с мобильного телефона.

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