Алёна Бронникова Инфекционными заболеваниями в Перми стали болеть на 10% чаще За 2022 год зарегистрировано 671 тыс. случаев Поделиться Твитнуть

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В Перми в 2022 году было зарегистрировано 671 тыс.случаев инфекционных заболеваний, это на 10% больше, чем в 2021-ом. Об этом в докладе по итогам деятельности рассказал руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщает пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что большинство случаев связаны с острыми респираторно-вирусными инфекциями, а также болезнями, вызванными бактериями сальмонеллы. Показатель по сальмонеллёзу в столице Прикамья превысил краевой уровень. Кроме того, пермякам советуют принимать профилактические меры против клещевого вирусного энцефалита, бореллиоза, геморрагической лихорадки и кори.

На показатели заболеваемости влияет качество воды и продуктов питания, за которым ведомство ведёт мониторинг. Так, в текущем учебном году в девяти школах города были выявлены несоответствующие гигиеническим требованиям готовые блюда, а именно заниженные температура, калорийность и объём порций. В три школы поступала фальсифицированная молочная продукция. В целом наблюдается снижение количества нестандартных проб мясных и молочных продуктов, отобранных за последние три года более чем в 600 раз.

В рамках реализации проекта «Чистая вода» в прошлом году из эксплуатации был выведен Большекамский водозабор и запланировано строительство второй нитки водовода Гайва-Заозерье, срок завершения работ которого намечен на второй квартал 2024 года.

Виталий Костарев отметил, что общее количество профилактических мероприятий выросло в 5 раз, плановые проверки с 2023 года начали проводиться без права отказа в сфере образования и оздоровления детей. Число жалоб потребителей за два года превысило 10 тыс. Чаще всего жители Перми обращаются в ведомство по претензиям к качеству предоставленных жилищных, медицинских и финансовых услуг.

В этом году специалисты Роспотребнадзора особое внимание уделят поставке пищевых продуктов и организации обследования людей, задействованных в организации празднования 300-летия Перми, Студвесны и форума «Россия — спортивная держава».





Ранее сообщалось, что в целом по Пермскому краю рост инфекционных заболеваний составил 26%.

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