Елена Синица В Перми остановил работу Большекамский водозабор Все районы города переведены на снабжение водой Чусовского водозабора Поделиться Твитнуть

Чусовские очистные сооружения

Архив ИД «Компаньон»

В Перми остановил работу Большекамский водозабор (БКВ). Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

С 16 июня все потребители Перми подключены к Чусовскому водозабору. Чтобы запитать весь город чусовской водой, ранее в Мотовилихинском районе построили магистральный водовод протяжённостью 2,5 км. Пробные испытания сетей по подаче воды с Чусовских очистных сооружений (ЧОС) специалисты провели в апреле. Предполагалось, что полный останов Большекамского водозабора состоится к 1 июля.





На БКВ уже начались мероприятия по консервации оборудования. На территории водозабора остаётся насосная станция, которая транспортирует потребителям воду с ЧОС, и лаборатория для контроля качества воды.





Отмечается, что Чусовской водозабор справляется с подачей воды в полном объёме. В городскую сеть Перми подаётся в среднем около 240 тыс. кубометров воды в сутки. При этом порядка 8-9 тыс. кубометров ежесуточно принимает сеть Краснокамска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.