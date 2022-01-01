В Перми к 1 июля навсегда отключат Большекамский водозабор Весь город будет снабжаться водой из Чусовой Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

«Новогор-Прикамье» готовится к подключению всех потребителей Перми к Чусовскому водозабору. Об этом ТК ВЕТТА сообщили в ресурсоснабжающей компании.

«В Мотовилихинском районе был построен магистральный водовод протяжённостью около 2,5 км, который позволит отключить Большекамский водозабор и подавать всем пермякам воду с Чусовских очистных сооружений», — рассказали в «Новогоре».

Пробные испытания сетей для перехода на построенный водовод специалисты провели в апреле. Полный останов Большекамского водозабора должен произойти до 1 июля.

В компании напомнили, что в 2022 году Большекамскому водозабору (БКВ) исполняется 88 лет. До пуска Чусовского водозабора в 1970 году БКВ снабжал питьевой водой всю Пермь. В последние годы вода с БКВ подается в центр Перми, м/р Парковый и часть Мотовилихи.

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