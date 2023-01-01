Инфекционная заболеваемость в Пермском крае выросла на 26% В Роспотребнадзоре подвели итоги 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в 2022 году было зарегистрировано 1,3 млн. случаев инфекционных заболеваний. Это на 26% выше среднемноголетнего уровня. Рост обусловлен коронавирусной инфекцией. Было зарегистрировано два подъема заболеваемости, связанные с циркуляцией более контагиозного штамма COVID-19. Об этом на расширенном заседании коллегии органов и учреждений Роспотребнадзора в Пермском крае по итогам 2022 года сообщил руководитель ведомства Виталий Костарев.

Не регистрировались в прошлом году случаи заболевания по 44 инфекциям, среди них корь, краснуха, полиомиелит, дифтерия. По 70 инфекциям было отмечено снижение и стабилизация заболеваемости.

В отчётном году зарегистрировано более 22 тысяч случаев присасывания клещей, заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом выросла в 1,8 раза, превысив среднероссийский уровень. На 14 территориях Прикамья сохраняется риск заболевания туляремией. В 2022 году Пермский край лидировал по заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

План национального календаря профилактических прививок выполнен на 103%. По эпидемическим показаниям привито 263 тыс. человек от клещевого вирусного энцефалита, туляремии, сибирской язвы, вирусного гепатита А, лептоспироза и бешенства и др. Руководитель управления обратил внимание на необходимость проведения подчищающей иммунизации против кори, вакцинацию работников медицинских и образовательных организаций, контроль за иммунизацией против кори трудовых мигрантов. Докладчик отметил, что приоритетной задачей по профилактике вирусного гепатита А является вакцинация детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.