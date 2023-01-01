Алёна Бронникова Главврач Пермского онкодиспансера снова вошла в Правление Ассоциации онкологов России Поделиться Твитнуть

Зинаида Акишина / фото: Пермский краевой онкологический диспансер

Главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Зинаиду Акишину руководство Ассоциации онкологов России (АОР) переизбрало членом Правления союза. Об этом сообщает минздрав Прикамья.

Отчётно-выборное собрание членов АОР, на котором была поддержана кандидатура Зинаиды Акишиной, состоялось 19 мая в рамках XII Съезда онкологов России. Прикамье представляли четыре сотрудника пермского медучреждения.

«Ассоциация онкологов России» представляет собой национальный добровольный союз научных общественных объединений и специалистов в области онкологии. Его целью является улучшение методов и качества профилактики заболеваний, разработка и реализация программ, повышающих эффективность диагностики и лечения онкологии.

Зинаида Акишина — заслуженный врач РФ, главный внештатный онколог Минздрава Пермского края. Была назначена 27 июня 2022 года на пост главврача Пермского онкодиспансера вместо покинувшего ранее эту должность Максима Мезенцева. В конце июля прошлого года по указу президента РФ ей вручили орден Пирогова «за вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

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