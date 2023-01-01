Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сформирован лонг-лист краевой премии в сфере культуры Андрей Миронов поборется с Евгением Онегиным Поделиться Твитнуть

Центр по реализации проектов в сфере культуры подвёл итоги заявочной кампании на премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2022 год. Всего получено 38 заявок, наибольшее количество — целых 14 — в номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края». Немало и заявок в номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества» — их шесть. А вот в новой, впервые введённой номинации «Инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и(или) с их участием» заявок нет вовсе. По одной заявке пришло в номинациях «Изобразительное искусство» и «Кино».

Думается, здесь может идти речь о недостаточном информировании: и в области кино, и в области изобразительного искусства, и в сфере инклюзивного творчества в Пермском крае в минувшем году было достаточно много интересных проектов.

Конкурс очень своеобразный: в одной номинации может встретиться любительский спектакль и высокобюджетная постановка, удостоенная «Золотой маски». Именно такая картина сложилась в номинации «Театр». За премию в ней борются самодеятельный спектакль «Я был готов», поставленный в Красновишерске, спектакль Лысьвенского театра драмы «Врач» по «Запискам юного врача» Михаила Булгакова, спектакль «Любимый артист. Концерт-посвящение Андрею Миронову» негосударственного театра «Большая стирка» и опера «Евгений Онегин» в постановке Пермского театра оперы и балета, режиссёр которой Владиславс Наставшевс получил за эту работу Национальную театральную премию.

Оценивать театральные работы будет команда экспертов в составе драматурга Александра Югова, директора Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Андрея Борисова и заместителя председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей России Сергея Баракина.

Сложная ситуация в самой «густонаселённой» номинации премии — «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края». Здесь проекты муниципальных учреждений культуры из Березников, Губахи, Кунгура, Частых и нескольких муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа соревнуются с выставкой Пермской художественной галереи, высокопрофессиональной танцевальной программой «Солнечной радуги» и широко известным издательским проектом «Фольклорный архив. Пермский край». В эту же номинацию почему-то попал мюзикл по мотивам «Ивана Семёнова» в постановке народного музыкального театра «Орфей» и цикл передач о Пермском крае телекомпании ВЕТТА.

По каким критериям будет оценивать работы экспертная команда в составе проректора ПГИИКа Татьяны Ивановой, заведующего кафедрой междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ Галины Янковской и проектного менеджера Ольги Сафрошенко, трудно даже предположить.

Примерно так же складывается конкурс в номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества», в которую заявилось шесть претендентов. Здесь эксперты — проректор ПГИИКа Анастасия Лисенкова, литературовед Марина Абашева и сотрудник Пермской галереи, режиссёр и сценарист Анна Отмахова — будут выбирать между концертными программами фонда «Берегиня» и Хоровой капеллы мальчиков, фестивалем «Биармия», проходящим в Соликамске, народным спектаклем из Куеды, а также большими проектами Пермской галереи и ПДНТ «Губерния».

Впервые в этом году премия будет вручаться в номинации «Детский и(или) молодёжный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодёжи) и(или) с участием детей (молодёжи)», и она сразу стала популярной. В ней представлены пять проектов: музыкальный спектакль Лысьвенской детской музыкальной школы, цикл спектаклей негосударственного кукольного театра «Карабаска», детский муниципальный фестиваль из Верещагино, выставка о Льве Давыдычеве Детского музейного центра и Пасхальный фестиваль детских хоров Пермской епархии РПЦ.

В номинации «Литература» всего два претендента: сборник художественной прозы «Тайны Вишеры», изданный Пермским отделением Союза писателей России, и детская книжная серия «Светофор — помидор», изданная в Осе. Их будут оценивать три профессора-филолога: Владимир Абашев, Борис Кондаков и Анна Сидякина.

Столько же номинантов в категории «Музыка». На премию в ней претендуют композитор Геннадий Широглазов за музыку к фильмам и коллектив Пермской краевой филармонии за концертную программу «Светлый праздник» к 150-летию Сергея Рахманинова. Музыкальные проекты оценивают музыковед Екатерина Баталина-Корнева, хормейстер Лариса Петрова и директор Хоровой капеллы мальчиков Дмитрий Батин.

В сфере изобразительного искусства на премию номинируется художник Алексей Мургин с персональной выставкой «Отражение времени», его работу будут оценивать коллеги Юрий Лапшин, Татьяна Нечеухина и Елена Постнова.

Единственный номинированный на премию кинопроект — это широко распиаренный мультсериал «Капризка», который будут оценивать режиссёр и продюсер Юрий Торохов, телевизионный режиссёр Ирина Лапшенкова и директор пермского Центра развития кинопроизводства Алёна Семерикова-Волкова.

В номинации «Честь и достоинство» — три претендента: дирижёр Валерий Платонов, заведующий отделом истории Осинского краеведческого музея Галина Клыкова и директор детской художественной школы Соликамска Ирина Гришаева.

Работа экспертов должна быть завершена до 25 августа, до 1 ноября экспертная комиссия должна определить имена лауреатов, до 1 декабря решение утверждает Законодательное собрание Пермского края, и в декабре премия должна быть вручена.

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