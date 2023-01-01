Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Голоса забытых деревень В Перми прошла презентация новых книг из серии «Фольклорный архив. Пермский край» Поделиться Твитнуть

Фото: Исторический парк «Россия — моя история»

Презентации фольклорных сборников Отдела истории, археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра, созданных в содружестве с издательством «Маматов», стали привычными событиями: они регулярно проходят в гостеприимном фойе мультимедийного парка «Россия — моя история».

Назвать серию книг «Фольклорный архив. Пермский край» научными изданиями, будет, конечно, правильно, но это определение вовсе не исчерпывающе: эти издания — ещё и подарочные в лучшем смысле этого слова, их приятно в руках подержать, полистать, на полку поставить. Книголюбы за ними гоняются, стремясь собрать всю серию, как в лучшие времена российского книгоиздания. Собственно, традиции этих времён и поддерживают книги под редакторством доктора наук Александра Черных: дизайн, полиграфия, редактура — всё здесь безупречно.

…И, конечно, содержание. Книги предназначены для специалистов — этнографов, фольклористов, но и для широкого круга любителей прикамской аутентики тоже. Фольклорные тексты, зафиксированные и выверенные с научной тщательностью, здесь сопровождаются интереснейшими и вполне популярными комментариями.

Всё это верно и по отношению к двум новым книгам, презентация которых прошла в апреле. Обе они посвящены песенному фольклору. Руководитель проекта Александр Черных утверждает, что песни — самый сложный в обработке материал, потому что научный коллектив из этнографов, фольклористов и диалектологов обязательно должен быть дополнен музыковедами: расшифровка магнитофонных записей должна содержать не только тексты, но и ноты. В обоих свежих изданиях это требование соблюдено.

Александр Черных / Фото: Исторический парк «Россия — моя история»

Песни в фольклорной традиции встроены в контекст обрядов и праздников, и этнографические комментарии составляют интереснейшие разделы в этих изданиях.

Обе книги посвящены югу Пермского края. Это сравнительно малоизученная фольклорная среда: север региона освоен гораздо полнее. До 1990-х годов в сёла Куединского, Уинского и Октябрьского районов практически не ступала нога этнографа, а затем ступили ноги Александра Черных и его единомышленников, которые обнаружили здесь настоящую сокровищницу. Именно в Октябрьском районе жила Евдокия Трясцына — самая известная сказительница Пермского края, со сборника сказок которой и началась серия «Фольклорный архив. Пермский край». Как выяснилось, песенное наследие территории не менее значительно.

Солидный том с длинным названием «Песенная традиция русских сёл Октябрьского района Пермского края в записях конца ХХ века» посвящён песням четырёх сёл: Русский Сарс, Богородск, Бияваш и Урмия. Они были записаны почти случайно: целью экспедиций 1994 и 1996 годов был сбор этнографического материала для музеев, однако во всех сёлах обнаружились ансамбли народной песни с богатым и уникальным репертуаром, и исследователи не устояли.

При изучении собранного материала выяснилось, что местные старожилы хранят множество традиций, которых в других территориях Пермского края не найти — либо не сохранились, либо исконно не практиковались. Так, бабушки Октябрьского района прекрасно знали подблюдные песни и «илии», типичные для Центральной России, но никак не для Урала.

Столь же интересны обряды, в рамках которых бытовали традиционные песни, прежде всего, свадьба — книга содержит подробнейшее описание местной свадебной традиции, всех её этапов начиная со сватанья, всех персонажей — дружек, тысяцких и т.п., и даже традиционных свадебных кушаний.

Носителей этих традиций и пейзажи, в которых они бытовали, можно подробно рассмотреть — книга богато иллюстрирована.

Фото: Исторический парк «Россия — моя история»

Сборник «Песенная традиция деревни Суюрка Куединского района Пермского края: свадебный фольклор», конечно, поменьше — здесь всего одна деревня, а не четыре; но книга — подробнейшая. Именно в подробностях, в мелочах, в деталях кроется обаяние книги: когда читаешь, буквально прикасаешься к прошлому. Суюрка — деревня «анклавная», «островная»: её жители были носителями редкого диалекта, настолько самобытного, что плохо понимали обитателей соседних деревень. Сегодня многие слова из этого языка просто непонятны. Фольклорно-этнографические экспедиции ездили сюда в 1992 — 2004 годах; к началу нового тысячелетия некогда очень многолюдная деревня стала полностью необитаемой, однако дотошные исследователи, чтобы сохранить драгоценное наследие, разыскивали суюркинцев, переселившихся в соседние сёла.

Ансамбль суюркинских бабушек обнаружился в деревне Дубовая гора. От них-то и были получены самые ценные записи: не только отдельные песни, но и свадебные обряды целиком. Бабушки остались в книге — прекрасные цветные фото… В живых никого из них уже нет сегодня. В 1990-е годы деревня Дубовая гора растягивалась вдоль тракта на 12 км, в ней были сельсовет, школа, клуб, почта. Сегодня население деревни — 26 человек.

…А записи, полученные от последних носителей уникальной народной культуры в 1990-е годы, ещё расшифровывать и расшифровывать. Серия «Фольклорный архив. Пермский край» продолжается. В планах авторского коллектива на нынешний год — ещё одна книга о фольклорном наследии Куединскго района, третий том русских сказок и книга о знаменитом коми-пермяцком селе Кукушка.

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