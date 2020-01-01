Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сказки бабушки Евдокии В Издательстве «Маматов» вышла первая книга серии, посвящённой фольклору Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Суслова

В Перми проходят презентации книги «Сказки Евдокии Никитичны Трясциной». Презентаций несколько, потому что очень многие были заинтересованы в этой публикации, многие усилия были потрачены на осуществление этого проекта, и сейчас отметить долгожданное событие хотят все, кто к нему причастен. «Сказки…» — это плод научных изысканий фольклористов и этнографов во главе с Александром Черных, энтузиазма сотрудников Пермского дома народного творчества «Губерния» и профессионализма издательства «Маматов». Получилось издание во всех отношениях примечательное.

Евдокию Никитичну Трясцину фольклорная экспедиция Пермского краеведческого музея обнаружила в 1994 году в посёлке Русский Сарс Октябрьского района. Это знакомство переросло в многолетнее сотрудничество, а оно, в свою очередь, в настоящую дружбу. Фольклорные экспедиции встречаются и работают с многими певцами и рассказчиками. Почему же Евдокия Никитична — особенная?

На этот вопрос Марина Суханова и Марина Крысова, участницы этих экспедиций, отвечают: огромный репертуар. В обиходе Евдокии Никитичны было около 50 сказок разных жанров, тогда как у других самых плодовитых рассказчиков насчитывается, хорошо, если десять сюжетов. Но не только в репертуаре дело — важна и личность сказительницы. В предисловии к книге составители сборника говорят о том, что личность носителя фольклора — объект интереса и изучения исследователей не меньше, чем сам фольклор, и Евдокия Никитична была такой личностью, которую интересно раскрывать для себя: она была талантлива, в её пересказе фольклорные сюжеты играют особыми красками и обретают новые черты — что-то почерпнуто из книг и фильмов, что-то сказительница сочинила сама с присущими ей фантазией и юмором. В книге есть и авторские сказки Трясциной, абсолютно оригинальные, хотя фольклорная традиция в них чувствуется.

Евдокия Никитична всю жизнь, 89 лет (1922—2011), прожила в Русском Сарсе. Она — лицо этого села и всех старообрядческих сёл Октябрьского района, их воплощение. Изучая её, исследователи открывают целый пласт цивилизации.

И ещё она была очень славным человеком, открытым, общительным. В книге «Сказки Евдокии Никитичны Трясциной» опубликованы не только записанные экспедициями тексты, но и её переписка с учёными. Писала она очень неплохо, не зря работала в своё время учительницей начальных классов.

Многочисленные публикации по материалам экспедиций сделали Трясцину известным человеком в Октябрьском районе. Она охотно общалась с журналистами, участвовала в фольклорных праздниках и других культурных событиях. Она стала знаменем фольклорной культуры Октябрьского район, его сказочных традиций. Благодаря её творчеству в Октябрьском стал проходить ежегодный сказочный фестиваль «Ореховая веточка», в районной библиотеке открылась «Комната сказок», ставшая местной достопримечательностью — это такой небольшой этнографический музейчик. Евдокия Никитична была, как принято говорить, местным брендом.

Когда сказительницы не стало, у библиотеки в Октябрьском поставили ей трогательный памятник: бронзовая бабушка в деревенском платочке и галошках сидит здесь на лавочке.

Конечно, были и книги. Сказки Евдокии Трясциной издавались неоднократно и стали весьма популярны, и всё же нынешнее издание — особенное и долгожданное. Это первое полное научное собрание сказок Евдокии Никитичны, профессионально отредактированных и прокомментированных. Здесь много иллюстраций, и все по делу — не рисунки к текстам сказок, а личные фотографии Евдокии Никитичны, пейзажи Октябрьского района, сарсовские старинные дома.

С точки зрения издательских технологий эта книга настоящий эталон: корректура, дизайн, полиграфия — выше всяких похвал. Да тех, кто уже отвык читать, а также для тех, у кого есть проблемы со зрением, к книге приложена флешка, и все сказки можно прослушать.

Это не первый пример сотрудничества учёных-этнографов с издательством «Маматов»: вместе они делают прекрасный книжные серии «Традиционный костюм народов Прикамья» и «Народы Перми: история и культура».

Нынешнее издание тоже станет началом серии — «Пермский край. Фольклорный архив».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.