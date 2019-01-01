Сарафан в контексте Вышла очередная книга из серии «Традиционный костюм народов Пермского края» Поделиться Поделиться Твитнуть

Прежде, чем презентовать в Перми очередной том тематического словаря названий одежды Пермского края, руководитель авторского коллектива Александр Черных успел подарить книгу известнейшему коллекционеру и исследователю традиционного костюма Сергею Глебушкину. Глебушкин, по словам пермского этнографа, листал увесистый том и приговаривал: «Надо же! У вас, пермяков, из костюмов — одни синие сарафаны, а как вы их подаёте! Конфетка!»

Действительно, это роскошное издание. Придраться не к чему! Выверенный текст, прекрасные фото, дорогая полиграфия (издательство «Маматов», типография «Астер»). «Традиционный костюм народов Пермского края. Русские. Часть I» — это результат упорных трудов, огромной безупречности и увлечённости авторов книги. Подобная работа была бы невозможна без мощной коллаборации пермских научных и творческих сил. Проект Пермского федерального исследовательского центра (ПФИЦ) поддержали лингвисты-диалектологи из ПГНИУ и ПГГПУ, изобразительный материал щедро предоставили Пермская художественная галерея, Пермский краеведческий музей и музеи городов Пермского края, ГАПК и другие краевые архивы.

Эта коллаборация уникальна: редко когда этнографы и лингвисты объединяют усилия, а ведь это так плодотворно! Впервые в истории пермских исследований материальный предмет и его языковой контекст соединились в одном издании.

Первый том большой серии был посвящён костюмам татар и башкир, нынешняя книга — традиционному русскому женскому костюму. Александр Черных рассчитывает издать всю серию (впереди вторая книга о русском костюме, книги о коми-пермяках, марийцах, удмуртах) за три года — на такое время рассчитан грант, на средства которого выходят иллюстрированные словари. Понятно, что столь огромную работу за такое короткое время не проделаешь, но в авторской группе собрались люди, которые занимаются этнографическими и лингвистическими исследованиями гораздо дольше. Так, Юлия Зверева из ПГГПУ уже 6-7 лет собирает этот материал, а Ирина Русинова из ПГНИУ со студенческих лет ездит по диалектологическим экспедициям.

Во время презентации авторы горячо благодарили коллег и учителей, которые собрали и продолжают собирать огромные картотеки говоров разных территорий Пермского края. Книга стала ещё одной неожиданной областью применения результатов работы группы авторов Акчимского словаря во главе с Франциской Леонтьевной Скитовой и Людмилой Александровной Грузберг. Так, одним из источников формирования словарных статей стала дипломная работа 1964 года «Традиционная обувь Акчима и Вёлгура Красновишерского района», написанная под руководством Скитовой. Ирина Русинова нашла её буквально в последний момент, и зарисовки из этого исследования очень пригодились.

Одной из сложнейших задач для авторов стало написание словарных статей для обозначения многозначных предметов. Так, слово «кокошник» в разных территориях Пермского края обозначает совершенно разные головные уборы (на юге края это вообще платок), а настоящему лексикографу жизненно необходимо учесть все нюансы; он спать не будет, есть не будет, пока словарная статья не станет абсолютно точной, всеобъемлющей и при этом сохранит необходимую краткость.

Особая гордость авторов книги — иллюстративный материал. Александр Черных признался, что в иллюстрациях использованы экспонаты из более чем 30 музеев разных городов России, Финляндии и Эстонии. Особую признательность Черных высказывал в адрес Оханского музея, где сохранился огромный фотофонд одного из пионеров этнографического фото в Прикамье — краеведа Якова Николаевича Пермякова. Эти бесхитростные старинные фотографии принесли в книгу очарование исторической подлинности.

Современное фото традиционных костюмов, оказывается, тоже можно сделать. Фотограф и этнограф Дмитрий Вайман, научный сотрудник ПФИЦ, принял участие в десятках экспедиций, чтобы запечатлеть эту редкую фактуру. Интересно, что моделью часто «работала» этнограф и музыкант Марина Суханова, которая вместе с Мариной Крысовой — собирателем и исследователем народного текстиля — составляет две трети замечательного фольклорного ансамбля «ТриголОс». Обе Марины помогали в работе над книгой, а на её презентации ещё и спели.

«Традиционный костюм народов Пермского края» — это и альбом роскошных фотографий, и глубокий и дотошный научный труд, и собрание интересных историй. Таких, например, как история мастерицы из деревни Паньково, которая делала до 1000 поясов в год, и каждый продавала за один серебряный рубль. Есть даже пояс, на котором она выткала соответствующую надпись. Эти пояса побывали в Париже на Всемирной выставке, а сейчас хранятся в Русском музее. Или история о суксунском кружеве: в мастерской в Суксуне работало 200 мастериц, и их творения создавали достойную конкуренцию вологодским аналогам, но, в отличие от вологодских, сускунские кружевные орнаменты совершенно не изучены.

Ирина Русинова говорит, что словарные статьи — не такое уж сухое чтение. По подборке материалов, по количеству статей в каждом из тематических разделов можно сделать интересные выводы о том, как жили в Прикамье в минувшие времена. Например, обилие лексики, связанной с названиями бывшей в употреблении одежды, говорит о том, что одежда была ценностью, её берегли и хранили, испорченную старались починить, перекроить, переделать, а уж если одежда совсем истрепалась, её не выбрасывали, а пускали на лоскутки, чтобы связать половичок.

В общем, это книга из тех, что располагают, прямо-таки толкают к длительному и вдумчивому знакомству. И, конечно, это наилучший книжный сувенир из Пермского края. Только уж больно увесистый.

Авторский коллектив, между тем, сейчас работает не только над следующим томом «одёжной» серии (это будет традиционная русская одежда, но на сей раз мужская), но и над новым проектом — многотомным этнодиалектическим словарём мифологических рассказов Пермского края. Первый том будет называться «Люди со сверхъестественными свойствами».