Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Прости, Теодор!» Пермские спектакли получили четыре «Золотые маски» Поделиться Твитнуть

В Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко 22 апреля прошла церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска» за сезон 2021/22. Пермские театры и фестивальные проекты претендовали в этом году на премии в 19 номинациях. Жюри премии утвердило успех пермяков в четырёх номинациях.

Много это или мало? Вообще-то много: помнится, в 2021 году наград у пермяков не было вообще, а в 2019-м мы объясняли читателям, что две «Маски» — это «не всего две, а целых две», так что нынешний результат прекрасный. Это всё же не позволяет игнорировать тревожные «звоночки» по поводу того, где нынче пермские театры «прокололись», и Национальная театральная премия эти «проколы» внятно обозначила.

Проект Дягилевского фестиваля «Мистерия на конец времён» Карла Орфа

Гюнай Мусаева

Но сначала — об успехах.

Феноменальный успех выпал на долю Театра-Театра, получившего две «Золотые маски» из четырёх заявленных: его спектакль — мюзикл Евгения Загота и Михаила Бартенева «Три товарища» — стал лучшим в категории «Оперетта/Мюзикл», а Татьяна Виноградова — музыкальный руководитель театра и дирижёр-постановщик этого спектакля — получила премию в номинации «Работа дирижёра в оперетте/мюзикле», обойдя в своей категории четырёх довольно известных дирижёров-мужчин. Это уже вторая её «Маска» — в «ковидном» 2020 году она была награждена за мюзикл «Винил». Это справедливо ещё и потому, что многолетняя работа музыкального руководителя, который превратил драматический театр в синтетичес­кий, создал в нём поющую труппу, оркестр и балет, достойна высочайших наград.

Пермский театр оперы и балета, по традиции, не остался без «Маски»: режиссёр Владиславс Наставшевс был награждён за пермскую постановку «Евгения Онегина» Чайковского, претендовавшую на награду в шести номинациях. Премию за режиссёра получил директор театра Довлет Анзароков, объяснив своё появление тем, что Наставшевс в настоящий момент опять репетирует в Перми — на сей раз «Бал-маскарад» Верди.

Уже казалось, что проект Дягилевского фестиваля De Temporum Fine Comoedia («Мистерия на конец времён») Карла Орфа остался без наград: «Маску» не получил ни сам спектакль, ни Теодор

Курентзис как оперный дирижёр, ни трое худож­ников (всего «Мистерия» была представлена в пяти номинациях). Дирижёр московской «Геликон-оперы» Валерий Кирьянов, получивший награду за постановку «Аиды» Верди, начал свою благодарственную речь со слов: «Прости, Теодор!»

Однако жюри музыкального театра устроило сюрприз: наградило грандиозный спектакль специальным призом с формулировкой «За исключительную музыку, режиссуру и сценографию». Председатель жюри, режиссёр Александр Петров, вручая премию, пояснил, что это не просто спектакль, а явление, которое не укладывается в рамки стандартных номинаций. Теодор Курентзис, хотя и был назван со сцены в команде победителей и находился в зале, на сцену не вышел. Премию получали режиссёр Анна Гусева, хореограф Анастасия Пешкова, худож­ник-постановщик Юлия Орлова и директор Дягилевского фестиваля Анна Касимова.

Судя по всему, Теодор Курентзис по-настоящему переживал за своё необычное детище и свою молодую команду. Он нечасто радует своим появлением публику подобных мероприя­тий, и его присутствие в зале стало главным мемом церемонии. Выходя для вручения главных наград в драматических номинациях, руководитель Театра наций Евгений Миронов первым делом сказал, обращаясь в зал: «Привет, Теодор!»

В целом решение жюри музыкального театра надо признать очень взвешенным: оно поделило награды между всеми достойными спектаклями.

…А вот жюри драматического театра проигнорировало два камерных проекта из Пермского края — маленьких, но отважных.

Спектакль губахинской «Доминанты» «КУБ» («Кизеловский угольный бассейн») надо смотреть, конечно, на ландшафте, для которого он и был поставлен, на «Маске» же он был показан в зале. В Москве самобытный шахтёрский вербатим вызвал ажиотаж: пришлось срочно ставить дополнительные просмотры, билетов не хватало… Но надо признать: с профессиональной точки зрения к «КУБу» множество вопросов: и к драматургии, и к актёрской работе. Для этого проекта номинация на «Маску» — уже большая победа.

Обидно за режиссёра Дмитрия Огородникова: готовилась его первая профессиональная номинация, но, как известно, после серьёзных дебатов и нешуточного давления дирекция «Маски» в этом году отменила номинацию «Работа режиссёра в драматическом театре».

С компанией «немхат», второй год подряд номинирующейся в категории «Эксперимент» и остающейся без награды, ситуация куда сложнее. Чтобы всем было понятно: «немхат» — это студенческий театр Пермского медицинского университета. Наверное, это единственный случай в мире, когда самодеятельный театр непрофильного вуза серьёзно конкурирует в борьбе за высшую профессиональную награду. Руководитель «немхата» Александр Шумилин работает со своими необычными актёрами по особой методике: он учит их не столько профессиональной речи и сцендвижению, сколько искренности, справедливо полагая, что открытый человек и говорит, и существует в обозримом пространстве красиво.

…И вот теперь представьте, какие эмоции должны испытывать театральные профессионалы в жюри, когда им, по сути, нечего оценивать: да, коми-пермяцкий проект «Немхат-фест» очень трогает, он забирается в душу… Но по каким критериям его судить? Тем более что в категории «Эксперимент» номинантов отсматривают оба жюри — музыкальное и драматическое; сложно представить себе состояние дирижёра или музыкального критика, который имеет дело со сценическим продуктом без академического вокала, без балета и без музыкальных инструментов.

Александр Шумилин относится к высокой награде философски: в день вручения «Масок» он отправился в велопробег.

Тем не менее и у «Доминанты», и у «немха­та» — отличные «масочные» перспективы. «Доминанта» нынче летом представит новый документальный спектакль — мировую премьеру по пьесе Александра Вислова, в которой жёсткая историческая основа достроена буйной авторской фантазией и юмором. «Немхат» же за два своих «масочных» года обзавёлся ревностными поклонниками среди московских критиков, и всё больше людей его знает, ждёт его новых спектаклей.

Наконец, самое печальное. Не первый год подряд в Пермь не приезжают «Золотые маски» в разделе «Балет и современная хореография». Да ладно «Маски», даже номинаций в этих категориях у Перми не было! Руководство Пермского театра оперы и балета это, видимо, тревожит, поскольку на этот год назначены две большие балетные премьеры — «Раймонда» и «Ярославна», причём на постановку последней выписан из Санкт-Петер­бурга бывший художественный руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко.

Что же касается современной хореографии, то здесь надежда на молодое поколение, прежде всего на Ксению Малинину (Свободный театр современного танца) и Ольгу Иванову, которая, как и Александр Шумилин с «немхатом», руководит всего-то университетским самодеятельным коллективом — Shake Dance Group, который она превратила в настоящий театр современного танца с роящимися вокруг фанатами.

На финал нынешнего театрального сезона и начало следующего намечено ещё немало многообещающих премьер. Возможно, через год «масочный» расклад для Перми изменится.

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