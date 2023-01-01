Замглавы администрации Индустриального района Перми после допроса отпустили домой Полиция не стала обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Поделиться Твитнуть

Администрация Индустриального района

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Заместитель главы администрации Индустриального района Перми Дмитрий Безденежных после задержания и допроса 22 мая вечером был отпущен домой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По сведениям издания, полиция не стала обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении чиновника. Известно, что в понедельник также была допрошена помощница замглавы, которую потом тоже отпустили домой.

Напомним, 22 мая в рамках оперативных мероприятий по возбуждённому уголовному делу о мошенничестве сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь в кабинет Дмитрия Безденежных и задержали его на рабочем месте.

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