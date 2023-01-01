Максим Артамонов В сети появилось видео обысков у пермских общественников и правозащитников Поделиться Твитнуть

РИА «Новости» опубликовало видео обысков, которые прошли накануне у пермских активистов в рамках уголовного дела о попытке незаконного вывоза в Германию архива местного отделения общества «Мемориал» (не признан иноагентом, но связан с Международным «Мемориалом», признанным в РФ иностранным агентом).

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ пришли в квартиру супруга бывшего уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной и расспрашивают его деятельности ликвидированной правозащитной организации. Также в видео запечатлён момент, как спецназ вскрывает дверь в доме члена общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой и заходит внутрь. Их встречает Андрей Агишев, супруг Надежды Агишевой. Следователь спрашивает его, почему не открыли дверь.

Напомним, 19 мая прошла серия обысков у члена Президентского совета по правам человека (СПЧ) Светланы Маковецкой и её мужа правозащитника Игоря Аверкиева, у члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, у члена СПЧ, бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной, у соучредителя пермского Центра исторической памяти Веры Седининой, журналисток Татьяны Черепановой и Оксаны Асауленко, а также адвокатов Сергея Трутнева и Сергея Максимова.

Силовые действия в отношении бывших «мемориальцев» начались в марте, когда прошли обыски в офисе Центра исторической памяти и у его председателя Александра Чернышова. 5 мая Чернышов был задержан в аэропорту Шереметьево и арестован на 15 суток за хулиганство.

После обысков председатель Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов пояснил, что организация просуществовала три десятка лет, накопилось множество бумаг, все они были изучены представителями Минюста и никаких замечаний к ним не было.

«Исторической и художественной ценности они не представляют, к тому же все они оцифрованы, есть электронные копии. Почему отправка документов обычной курьерской компанией вызвала такой интерес у силовиков, я не знаю. Боюсь, что это лишь формальный повод для репрессий», — рассказал Латыпов.

Он также добавил, что Александр Чернышов не имеет отношения к отправке документов «Мемориала» из Перми. Он лишь выполнил просьбу Латыпова собрать бумаги в коробки. Сам председатель Пермского «Мемориала» с лета 2022 года находится за пределами России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.