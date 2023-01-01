В Пермском крае с 17 мая началось метеорологическое лето Впереди 10-дневный период очень тёплой погоды Поделиться Твитнуть

С 17 мая в Перми и на большей части края официально наступило метеорологическое лето — среднесуточная температура накануне превысила отметку +15˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В Перми наступление лета произошло на две недели раньше средних многолетних сроков, а на севере края — на три недели раньше.

Прогнозы показывают, что на Урале стартует продолжительный период очень тёплой погоды с перспективой повышения дневной температуры воздуха до +27…+30˚ к середине следующей недели (что заметно выше даже климатической нормы июля). Тёплый период продлится минимум 10 дней.

Из тревожного: ожидаемая синоптическая ситуация способствует дальнейшему увеличению пожароопасности, возможному аномально раннему развитию почвенной засухи (раньше, чем в 2021 году) и экстремально низкому уровню воды в реках.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий правительство Пермского края ввело в лесах особый противопожарный режим. А губернатор Прикамья отправил главу округа учить правила пожарной безопасности. Тот, игнорируя запрет МЧС, сжигал мусор на территории своего домовладения.

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