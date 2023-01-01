Губернатор Прикамья отправил главу округа учить правила пожарной безопасности Чиновник, игнорируя запрет МЧС, сжигал мусор на территории своего домовладения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства отправил главу муниципального округа учить правила пожарной безопасности. Такое распоряжение губернатор сделал после доклада начальника ГУ МЧС по региону Александра Урусова.

Руководитель ведомства, рассказывая о сложной пожароопасной обстановке в регионе, сообщил о факте грубого пренебрежения правилами противопожарного режима одним из муниципальных служащих.

По словам Урусова, 21 апреля сотрудники госпожнадзора в ходе рейда по населённому пункту заметили, как глава муниципального округа Прикамья на территории своего домовладения сжигал мусор, нарушая тем самым установленные правила и подавая негативный пример другим жителям. При этом о главе какого округа идёт речь, Урусов уточнять не стал, в пресс-службе МЧС тоже не раскрыли имя нарушителя.

«Вот тут был обозначен негативно один из наших коллег — глава, которому был выписан штраф... Так вот, главу прошу на учёбу отправить, чтобы он научился, как соблюдать пожарную безопасность! Мне доложите отдельно, как это прошло», — прокомментировал губернатор.

На заседании правительства была обнародована следующая статистика: с начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировано 2069 пожаров, это на 29,3% больше, чем в прошлом году, погибло 67 человек, 84 травмировано. Зарегистрировано 436 ландшафтных пожаров (это в 2,2 раза больше по сравнению с АППГ), площадь таких пожаров превысила 636 га. Сгорело 96 жилых домов на площади более 6 тыс. кв. м, 200 человек остались без крова. Ущерб превысил 50 млн руб.

На заседании правительства Пермского края также было принято решение о введении в лесах региона особого противопожарного режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.