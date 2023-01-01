На жительницу Косинского округа Прикамья, спалившую полпосёлка, завели уголовное дело Женщине грозят исправительные работы на срок до двух лет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По факту пожара в п. Горки Косинского муниципального округа Пермского края возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Об этом на заседании правительства 17 мая сообщил начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.

Напомним, 20 апреля жительница п. Горки решила сжечь мусор, но из-за сухой и ветреной погоды огонь перекинулся на деревянные строения, в результате полностью выгорели шесть жилых домов, а также 1 га сухой травы. Погибших и пострадавших нет.

Если женщину признают виновной, ей грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы на год, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Александр Урусов сообщил, что пока это единственное уголовное дело, возбуждённое за неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора в этом году. Также в крае заведено 9 административных дел, вынесено 8 предостережений, в адрес органов местного самоуправления и прокуратуры направлено 96 информационных писем.

Глава ГУ МЧС также доложил, что всего в Прикамье с начала пожароопасного сезона сгорело 96 жилых домов на площади более 6 тыс. кв. м, 200 человек остались без крова. Также сгорели 190 иных строений (на площади 10 тыс. кв. м). Ущерб превысил 50 млн руб.

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