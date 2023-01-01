Максим Артамонов В Пермском крае жительница сожгла полдеревни в Косинском округе Пострадавших в результате пожара нет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Косинском муниципальном округе произошёл крупный пожар в д. Горки. Происшествие случилось днём 20 апреля, когда местная жительница решила сжечь мусор, но в итоге спалила полдеревни. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сухая и ветреная погода способствовали быстрому распространению огня.

«В результате пожара сгорело семь домов, а также 1 га сухой травяной растительности. Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора», — пояснили в МЧС.

По факту пожара проводится проверка. В округе введён особый противопожарный режим, во время которого запрещено сжигание мусора и разведение открытого огня.

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