Максим Артамонов
В Пермском крае жительница сожгла полдеревни в Косинском округе
Пострадавших в результате пожара нет
В Косинском муниципальном округе произошёл крупный пожар в д. Горки. Происшествие случилось днём 20 апреля, когда местная жительница решила сжечь мусор, но в итоге спалила полдеревни. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Как уточнили в ведомстве, сухая и ветреная погода способствовали быстрому распространению огня.
«В результате пожара сгорело семь домов, а также 1 га сухой травяной растительности. Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора», — пояснили в МЧС.
По факту пожара проводится проверка. В округе введён особый противопожарный режим, во время которого запрещено сжигание мусора и разведение открытого огня.
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