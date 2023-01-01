Максим Артамонов Правительство Пермского края ввело в лесах особый противопожарный режим Площадь лесных пожаров в Прикамье уже превысила 102 га Поделиться Твитнуть

По данным на 17 мая, в Пермском крае общая площадь лесных пожаров составила 102,28 га, а всего с начала года произошло 36 лесных пожаров. В прошлом году пожаров было почти в три раза меньше — 11. Такие данные привёл министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович на заседании краевого правительства.

Чиновник пояснил, что возникновению пожаров в лесах способствуют погодные условия: порывистый ветер, 30%-ный дефицит осадков, выше климатической нормы температура воздуха. Он добавил, что первый лесной пожар произошёл в Прикамье уже 4 апреля, на две недели раньше, чем в прошлом году.

По словам Белановича, ежегодно для каждого региона устанавливается максимальная площадь, пройденная огнём за сезон. Для Пермского края этот показатель в 2023 году составляет 305 га, и на сегодняшний день пройдено уже более 30% от установленной площади лесных пожаров.

По прогнозам министра, ситуация будет оставаться сложной и летом. Дефицит осадков синоптики также прогнозируют в июне. Погодные условия будут способствовать возникновению сухих гроз, которые являются причинами 20-30% лесных пожаров.

Обратившись к коллегам, Беланович попросил правительство принять постановление об установлении в лесах особого противопожарного режима на территории Пермского края. В документе предусматриваются новые требования к усилению противопожарной безопасности в лесах. Например, утверждается запрет на разведение открытого огня в парках, на сельхозугодьях; сжигание порубочных остатков, горюче-смазочных материалов и мусора; разведение костров в лесах.

«Нарушителям указанных требований будут грозить штрафы, размер которых увеличен в 2,5 раза», — отметил Беланович.

В итоге краевые власти приняли постановление об установлении особого пожароопасного режима в лесах Прикамья. Министерству территориальной безопасности поручено усилить контроль за обеспечением противопожарной безопасности в территориях.

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