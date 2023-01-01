За четыре месяца 2023 года в Прикамье построено 616 тысяч квадратных метров жилья Это почти 84% к вводу жилья за тот же период прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: АО «ПЗСП»

В январе-апреле 2023 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 6097 квартир общей площадью 616,2 тыс. кв. м, что составило 83,7% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Индивидуальные застройщики ввели в действие 499,7 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, что на 1,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе-марте 2023 года на территории Пермского края было построено 499 тыс. кв. м жилья.

Плановый показатель минстроя на 2023 год — 1 млн 265 тыс. кв. м, однако, по прогнозу министра строительства Пермского края Артёма Габдрахманова, в Прикамье прогнозируется ввести в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья.

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