Елена Синица Стоимость «квадрата» в новостройках Пермского края в 2023 году достигла 101,5 тысячи рублей Если речь об элитном жилье, то стоимость квадратного метра превышает 132 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-марте 2023 года на территории Пермского края построено 4858 квартир общей площадью 499 тыс. кв. метров, что составило 85,5% к соответствующему году. Такие данные приводит Пермьстат.

Из них в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 256,2 тыс. кв. метров, или 106,6% к январю-марту 2022 года, добавляют в ведомстве.

Интересно, что на первичном рынке недвижимости Пермского края в І квартале 2023 года (если сравнивать с предыдущим кварталом) стоимость 1 кв. метра жилья общей площади увеличилась в среднем на 2,9%, на вторичном рынке — на 5,1%.

Средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке — 101,5 тыс. руб. Если речь об элитном жилье, то стоимость квадратного метра превышает 132 тыс. руб., в случае с жильём улучшенного качества — 100,4 тыс. руб.

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