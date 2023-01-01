Максим Артамонов С начала года в Прикамье построено 610 тысяч квадратных метров жилья Это 48,7% от годового плана Поделиться Твитнуть

В Перми чиновники обсудили реализацию регионального проекта «Жильё», входящего в нацпроект «Жильё и городская среда». В 2022 году в регионе было введено 1,9 млн кв. м жилья (155% от годового плана), из них 755 тыс. кв. м — многоквартирные дома. Такие цифры на заседании регионального правительства привёл в своём докладе министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов. Трансляция заседания велась ВКонтакте.

По его словам, план по строительству жилья был полностью выполнен в 38 муниципалитетах Прикамья, в трёх муниципальных образованиях плановые показатели достигли 90%, ещё в трёх — менее 90%. Среди аутсайдеров — Губахинский, Сивинский и Частинский округа.

Фото: из презентации доклада министра строительства Пермского края Артёма Габдарахманова

Плановый показатель минстроя на этот год — 1 млн 265 тыс. кв. м. В Пермском крае прогнозируется ввести в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья, сказал чиновник.

Фото: из презентации доклада министра строительства Пермского края Артёма Габдарахманова

Так, за первый квартал 2023 года, по словам Габдрахманова, введено в эксплуатацию около 610 тыс. кв. м жилья (плановый показатель 2023 года исполнен на 48,7%).

Сейчас многоквартирные дома в Прикамье строятся в 20 муниципалитетах. В первом квартале этого года больше всего жилья возводится в Перми, Березниковском, Краснокамском и Добрянском округах, утверждают в краевом минстрое.

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