Максим Артамонов В прошлом году зарплата заместителя главы краевого УКСа составляла почти 200 тысяч рублей О зарплате руководителя учреждения не сообщается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте регионального минстроя опубликована информация о среднемесячной заработной плате заместителей руководителя ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» за 2022 год. Она составила 191,9 тыс. руб.

В документе также значатся позиции самого гендиректора УКСа и главного бухгалтера. Однако их зарплаты не указаны.

«Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу минстроя сообщает, что это объсняется тем, что почти весь прошлый год у учреждения не было полноценного руководителя — организацию в статусе и.о. гендиректора возглавлял Александр Лозовский. С начала февраля этого года генеральным директором УКСа стал бывший заместитель гендиректора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Антон Плаксин.

В отношении прежнего руководителя, Дмитрия Левинского, сейчас идёт суд. Чиновника, а также его подчинённого, инженера Виталия Габова, обвиняют в хищении 353 млн руб., предназначенных для строительства зоопарка в Перми. Гособвинение просит отправить Левинского на 10 лет в колонию строгого режима в совокупности с предыдущими приговорами. Для инженера Виталия Габова просят шесть лет колонии.

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