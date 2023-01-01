Елена Синица
Новым руководителем краевого УКСа назначен Антон Плаксин
Ранее эту должность в статусе и.о. занимал Александр Лозовский
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Краевое управление капитального строительства возглавил бывший заместитель гендиректора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Антон Плаксин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу регионального минстроя.
Плаксин занял пост заместителя гендиректора по капстроительству «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2015 году, покинул должность в 2022 году.
Отметим, что с августа 2021 года и.о. гендиректора регионального УКСа являлся Александр Лозовский.
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