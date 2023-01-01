Сеть жестких дискаунтеров «Находка» открыла третий магазин в Перми В мае планируется открытие ещё одной торговой точки Поделиться Твитнуть

Продуктовая сеть «Находка» формата «жесткий дискаунтер» из Татарстана открыла третий магазин в Перми. Как сообщили в telegram-канале сети, 15 апреля торговая точка заработала в микрорайоне Верхняя Курья, на ул. 10-я линия, 8Б.

В соцсетях «Находки» также появилась информация об открытии ещё одного магазина 27 мая по адресу ул. Автозаводская, 23.

Напомним, первые магазины «Находка» заработали в Перми в марте 2023 года на ул. Ново-Гайвинской, 79а, и ул. Соликамской, 313в.

Сеть магазинов низких цен «Находка» начала создаваться в Татарстане в 2015 году. Как сообщало ранее казанское издание «Бизнес online», сеть может быть связана с гендиректором ЗАО «Эссен продакшн АГ» Леонидом Барышевым и основателем бренда «Махеевъ» Вадимом Махеевым. Сейчас компания работает также в Башкирии, Оренбургской области, Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Кировской областях.

Напомним, прошлым летом в Перми открылись первые магазины сети «жёсткого дискаунтера» «Чижик».

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