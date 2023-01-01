В Перми открылись первые магазины сети «жёсткого дискаунтера» «Находка» В крае первые торговые точки сети из Татарстана заработали в 2022 году Поделиться Твитнуть

В Перми 25 марта по адресам ул. Ново-Гайвинская, 79а и ул. Соликамская, 313в открылись первые магазины сети «жёсткого дискаунтера» «Находка». В постах, посвящённых открытию торговых точек, сказано, что магазины готовы предложить продукцию «в лучшем соотношении цены и качества». Утверждается, что «прямое партнёрство с производителями позволяет выставить на полку товар по стоимости на 20-30% ниже, чем в других продуктовых сетях». По сути, торговые точки «Находка» — это магазины-склады, в которых продукция размещается в коробках, а полки заменены на поддоны.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», с 2022 года по одному магазину компании уже работает в Чернушке, Куеде, Барде и два — в Чайковском. В мае сеть намеревается открыть ещё два магазина в Перми: на ул. Автозаводской и ул. 10-я Линия.

Сеть магазинов низких цен «Находка» начала создаваться в Татарстане в 2015 году. Как сообщало ранее казанское издание «Бизнес online», сеть может быть связана с гендиректором ЗАО «Эссен продакшн АГ» Леонидом Барышевым и основателем бренда «Махеевъ» Вадимом Махеевым. Сейчас компания работает также в Башкирии, Оренбургской области, Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Кировской областях.

Напомним, прошлым летом в Перми открылись первые магазины сети «жёсткого дискаунтера» «Чижик».

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