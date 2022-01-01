Елена Синица В Перми открылись два магазина сети «Чижик» Они работают на ул. Механошина, 31 и ш. Космонавтов, 258 Поделиться Твитнуть

Сегодня, 15 августа, в Перми открылись два магазина торговой сети «Чижик». Об этом сообщает пресс-служба X5 Group.

Так, сегодня начали работу магазины по ул. Механошина, 31 и ш. Космонавтов, 258. Ассортимент включает порядка 800 наименований продукции, 300 из которых – собственные торговые марки. До конца месяца в регионе откроются ещё 10 магазинов, а до конца года — 40.





Дисконт-магазины «Чижик» компании X5 Retail Group (управляет розничными сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») начали открываться в России с февраля 2020 года.





Отличительная особенность жёсткого дискаунтера — значительно более низкая стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке. Экономия достигается за счёт жесткой оптимизации всех бизнес-процессов, отказа от продажи товаров с небольшим сроком годности, компактных торговых залов и пр.





В настоящий момент «Чижик» насчитывает более 150 магазинов в девяти регионах РФ.

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