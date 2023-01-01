Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Краевой бюджет профинансирует юбилей Перми, Дягилевский фестиваль и съёмки новых фильмов На реновацию «Завода Шпагина» выделяется символическая сумма Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте минфина Пермского края 8 мая было опубликовано постановление правительства региона «Об утверждении государственной программы Пермского края «Пермский край — территория культуры», в котором постатейно расписаны расходы, запланированные на финансирование мероприятий в сфере культуры до 2025 года включительно.

Согласно документу, в 2023 году на празднование юбилея Перми будет выделено 350 млн руб. – в виде «гранта в форме субсидии» некоммерческой организации «Агентство новых технологий» и ещё 312,7 млн руб. – министерству культуры Пермского края по статье «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации» (финансируется на паритетных началах краевым и федеральным бюджетами).

Кроме того, из документа видно, что на протяжении ближайших трёх лет (2023 – 2025) по 56 млн руб. из краевого бюджета ежегодно будет получать Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. Основной проект этой организации – проведение Дягилевского фестиваля, бюджет которого с учётом всех грантов и спонсорских средств достиг в этом году, по нашей информации, 120 млн руб.

Ещё один крупный грант в форме субсидии получит Центр развития кинопроизводства, который занимается съёмками кино на территории Пермского края, а также проведением кинофестивалей, в том числе нового фестиваля «Медвежонок». В 2023 году грант из краевого бюджета составит 59 млн руб., в 2024 и 2025 годах – по 21,4 млн руб. Кроме того, по статье «Мероприятия, связанные с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Пермского края» по 17,6 млн руб. ежегодно получает краевой минкульт.

На мероприятия, направленные на развитие социокультурного пространства «Завод Шпагина», «Агентству новых технологий» выделяется по 11,5 млн руб. ежегодно в течение трёх лет. Это меньше, чем раньше: в 2021 году на эти цели «Агентство» получило 27,8 млн руб., в 2022-м – 26,6 млн руб. Очевидно, что выделяемых средств недостаточно для реализации амбициозных планов преобразования территории бывшего завода. Правда, «Агентство новых технологий» получает в текущем году ещё грант в размере 56 млн руб. «для реализации мероприятий, направленных на развитие культуры Пермского края», и в последующие годы по 53,5 млн руб. на эти же цели.

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