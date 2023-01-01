Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Медвежонок» будет проходить в формате биеннале Стали известны некоторые подробности проведения пермского фестиваля детского и семейного кино и анимации Поделиться Твитнуть

Фестиваль детского и семейного кино и анимации «Медвежонок» (0+ — 12+) в год 300-летия Перми пройдёт в первый раз. Как уже сообщалось, фестиваль состоится 1-4 июня. Он пройдёт в кинозалах торгово-развлекательного центра iMall «Эспланада» и в пространстве перед ним — в 68-м квартале эспланады, который будет застроен фестивальным городком.

На открытии будет показан фильм «Иван Семёнов: большой поход» (6+) — это будет российская премьера.

В дальнейшем фестиваль планируется проводить в формате биеннале, то есть один раз в два года. По словам директора Пермской кинокомиссии Алёны Волковой-Семериковой, это связано с тем, что на фестивале будет проведён питчинг, то есть конкурс идей для создания новых детских фильмов, и на следующем фестивале уже нужно будет показать готовые работы — результаты этого питчинга, а кинопроизводственный процесс занимает как раз два года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.