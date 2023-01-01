Елена Синица В Перми 1 июня откроется первый Всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» Сейчас ведётся приём заявок в рамках конкурсной программы Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Этим летом в Перми пройдёт первый Всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» (0+ — 12+). Организаторы сообщили, что мероприятие пройдёт в краевой столице с 1 по 4 июня. Об этом рассказали в министерстве культуры Пермского края.

Фестиваль станет одним из флагманских событий празднования юбилея Перми. Участников ждут конкурсная программа, зрительские показы, образовательные мероприятие, а также питчинг и деловые встречи. Также в планах презентация потенциальных съёмочных площадок и уникальных природных объектов Прикамья с развитой инфраструктурой.

Сейчас ведётся приём заявок в рамках конкурсной программы. В конкурсе могут принять участие авторы киноработ, которые были созданы в течение последних двух лет в следующих жанрах: полнометражное детское и семейное кино, полнометражная анимация, фильмы для подростков (категория 12+), а также сериалы для семейной аудитории и мультипликационные сериалы. Заявки принимаются до 30 апреля.





«Особенностью фестиваля станет работа двух жюри. Первое составят профессионалы киноиндустрии. Во второе — детское — войдут юные жители Пермского края, которые проявили себя в учёбе, спорте, волонтёрстве и общественной деятельности», — добавили в министерстве культуры.





Фестиваль планируется проводить два раза в год.





Ранее «Новый компаньон» рассказывал , какие ещё фестивали пройдут в Пермском крае этим летом.





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