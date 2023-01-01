Елена Синица
В Перми 1 июня откроется первый Всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок»
Сейчас ведётся приём заявок в рамках конкурсной программы
Этим летом в Перми пройдёт первый Всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» (0+ — 12+). Организаторы сообщили, что мероприятие пройдёт в краевой столице с 1 по 4 июня. Об этом рассказали в министерстве культуры Пермского края.
Фестиваль станет одним из флагманских событий празднования юбилея Перми. Участников ждут конкурсная программа, зрительские показы, образовательные мероприятие, а также питчинг и деловые встречи. Также в планах презентация потенциальных съёмочных площадок и уникальных природных объектов Прикамья с развитой инфраструктурой.
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