Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Большой летний фестиваль в Перми перенесли на август Стали известны даты проведения основных летних фестивалей в Прикамье Поделиться Твитнуть

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Из нескольких источников «Новый компаньон» узнал даты проведения основных летних фестивалей в Перми и Пермском крае.

Одним из первых станет новый фестиваль детского, семейного кино и анимации (0+ — 12+): он пройдёт 2-6 июня, так как приурочен к Международному дню защиты детей.

Немного изменились даты ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» (16+) в Губахе: он начнётся с 30 июня, а не с 1 июля, как сообщалось ранее, и продлится до 5 июля; однако масштабное шоу «Закат на Крестовой», как и было объявлено, состоится 1 июля. Смещение дат фестиваля связано с расписанием гастролей Челябинского театра современного танца, который выступит 30 июня на зрелищной площадке в начале горнолыжного спуска.

Второй фестиваль джазовой музыки «Лето Jazz» состоится 22 июля в амфитеатре на набережной (0+) и в концерт-холле «Атмосфера» (16+). Продюсер Максим Кодолов обещает привезти финалистку шоу «Голос» Мариам Мерабову, калифорнийского саксофониста Армира Ли, фанк-группу «Меджикул», трио Даниила Крамера и группу «Саша Алмазова и Non Cadenza».

Вместе с приезжими звёздами выступят пермские музыканты — оркестр под руководством заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина.

Фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+) пройдёт на пермской городской эспланаде 12-13 августа.

Даты проведения Международного Дягилевского фестиваля (18+) уже были объявлены ранее: он пройдёт с 22 июня по 2 июля.

По-прежнему не объявляются даты проведения Большого летнего фестиваля, посвящённого 300-летию Перми, однако, по информации «Нового компаньона», его события сдвигаются на август, в связи с чем исчезло название «Белые ночи на Каме».

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