Оба кандидата на пост главы Ильинского округа прошли конкурсное испытание
Имя руководителя территории назовут депутаты местной думы 29 мая
Оба претендента на пост главы Ильинского округа Пермского края прошли конкурсный отбор, специальная комиссия рекомендовала их кандидатуры к рассмотрению на заседании местной думы 29 мая. Тогда депутаты должны будут сделать выбор, кто же из претендентов станет главой муниципалитета. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
Напомним, документы для участия в конкурсе подали два кандидата: Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры (сейчас исполняет полномочия главы) и водитель Евгений Рудаков. Конкурс проводился 11 мая.
Ранее сообщалось, что прежний глава округа Анатолий Красноборов оставил должность 1 марта. Решение о сложении полномочий он объяснил тем, что «уходить нужно вовремя». Он отметил, что является самым «возрастным» среди глав муниципальных образований региона — 13 апреля ему исполнилось 67 лет.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.