Оба кандидата на пост главы Ильинского округа прошли конкурсное испытание Имя руководителя территории назовут депутаты местной думы 29 мая Поделиться Твитнуть

администрация Ильинского округа / фото: vmeste.permkrai.ru

Оба претендента на пост главы Ильинского округа Пермского края прошли конкурсный отбор, специальная комиссия рекомендовала их кандидатуры к рассмотрению на заседании местной думы 29 мая. Тогда депутаты должны будут сделать выбор, кто же из претендентов станет главой муниципалитета. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Напомним, документы для участия в конкурсе подали два кандидата: Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры (сейчас исполняет полномочия главы) и водитель Евгений Рудаков. Конкурс проводился 11 мая.

Ранее сообщалось, что прежний глава округа Анатолий Красноборов оставил должность 1 марта. Решение о сложении полномочий он объяснил тем, что «уходить нужно вовремя». Он отметил, что является самым «возрастным» среди глав муниципальных образований региона — 13 апреля ему исполнилось 67 лет.

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