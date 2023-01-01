Названы кандидаты на пост главы Ильинского округа Прикамья Конкурс-испытание кандидатов состоится 11 мая Поделиться Твитнуть

администрация Ильинского округа / фото: vmeste.permkrai.ru

В четверг, 27 апреля, завершился срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Ильинского городского округа Пермского края. По данным telegram-канала «На местах», документы для участия в конкурсе подали два кандидата — Виталий Пепеляев и Евгений Рудаков.

Виталий Пепеляев сейчас исполняет полномочия главы, а также занимает посты первого замглавы администрации городского округа и начальника управления развития инфраструктуры. Евгений Рудаков — водитель, работает у индивидуального предпринимателя.

Конкурс-испытание состоится 11 мая. Заседание думы, на котором депутаты изберут главу округа, пройдёт 24 мая.

Напомним, прежний глава округа Анатолий Красноборов оставил должность 1 марта. Решение о сложении полномочий он объяснил тем, что «уходить нужно вовремя». Он отметил, что является самым «возрастным» среди глав муниципальных образований региона — 13 апреля ему исполнилось 67 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.