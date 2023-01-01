Елена Синица Глава Ильинского городского округа сложит полномочия с 1 марта Анатолий Красноборов уже подписал соответствующее распоряжение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завтра, 22 февраля, на заседании думы Ильинского городского округа глава муниципалитета Анатолий Красноборов объявит о сложении своих полномочий с 1 марта 2023 года. Соответствующее распоряжение он подписал сегодня, 21 февраля.





Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», завтра депутаты думы должны будут назначить исполняющего обязанности руководителя округа из числа заместителей главы. Сам Анатолий Красноборов намерен предложить кандидатуру своего первого зама Виталия Пепеляева.





В разговоре с изданием Красноборов объяснил своё решение тем, что «уходить нужно вовремя». Он отметил, что является самым «возрастным» среди глав муниципальных образований региона — 13 апреля ему исполнится 67 лет.





«Когда я шёл на выборы, в районе не было тепла, во многих населённых пунктах не было воды и дорог. Было много вопросов. Считаю, что за 12 лет моей работы максимум из них удалось решить, поэтому я с гордостью складываю полномочия и предоставляю возможность вновь выбранному главе показать свои способности и продолжить развитие муниципалитета»,— сказал Красноборов.







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