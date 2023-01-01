В Перми автомобилисты попросили убрать трамвайные пути с улицы Куйбышева Власти ответили отказом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском гортрансе рассказали, что среди автомобилистов краевого центра бытует мнение, что трамвайные пути на ул. Куйбышева было лучше «закатать в асфальт и расширить дорогу до 4 полос». Однако чиновники с таким предложением категорически не согласны.

«Ликвидация трамвайных путей ради расширения дорог — это ошибка, которую многие города мира совершили в середине прошлого века, — заявили в ведомстве. — Сейчас трамвайное движение во многих странах активно восстанавливается, а также вводятся выделенные полосы для движения автобусов. Только общественный транспорт, движущийся независимо от автомобильного потока, может обеспечить стабильную работу и снизить нагрузку на улицы города».

По оценкам чиновников, один трамвай может перевезти столько же пассажиров, сколько 100 легковых авто.

По данным мэрии, по ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Революции ежедневно проходило более 100 вагонов. За март среднесуточный пассажиропоток трамвайного маршрута № 5 составил около 21 тыс. человек.

Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на данном участке ул. Куйбышева начался с 15 апреля. Он проводится в рамках заключённого в ноябре 2022 года властями Перми, Пермского края и представителями компании «Мовиста Регионы» трёхстороннего договора о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми.

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