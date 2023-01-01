В Пермском крае 7 мая прошёл снег Поделиться Твитнуть

снег 7 мая в Кочёвском округе / фото: vk.com/neirodmitry

Жители Прикамья в социальных сетях делятся фото и видео прошедших в воскресенье, 7 мая, снегопадов.

«Красновишерск — идёт снег, то крупа, то хлопья. Холодина», — написал пользователь Вконтакте Александр Герцог.

«В Березниках тоже идет, но без покрова», — сообщает Михаил Ермолович.

«В Соликамске пошёл снег», — указано в telegram-канале «СлуховойАнализатор». К сообщению прилагается видео.

По данным СМИ, осадки в виде снега были отмечены не только на севере региона, но и в центральных округах, включая Пермский МО и Краснокамск. О выпавшем снеге также сообщали жители посёлка Юг.

Напомним, ранее синоптики предсказывали похолодание и даже установление в Пермском крае 8 мая временного снежного покрова.

В МЧС предупредили о заморозках в регионе вплоть до 10 мая.

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