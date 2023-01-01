В Пермском крае 8 мая может установиться временный снежный покров Похолодание начнётся в воскресенье Поделиться Твитнуть

С воскресенья, 7 мая, в Пермском крае из-за прохождение холодного фронта начнётся понижение температуры, и во второй половине дня к северу региона приблизится зона осадков с дождём и мокрым снегом. Температура воздуха в Прикамье не превысит +10 градусов, а в южных районах +15 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

К утру понедельника, 8 мая, на севере края установится временный снежный покров. В южной части Прикамья также будет холодно, но без существенных осадков. Ночью повсеместно ожидаются заморозки с минусовой температурой, днём потеплеет до +5…+10 градусов. В Перми — до +7˚.

Самая холодная ночь ожидается 9 мая с минимальной температурой по краю до -5˚ и в Перми до -2˚. Днём потеплеет до +8…+13˚, к вечеру увеличится облачность.

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